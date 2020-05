ANABELA SPOMENULA UNUČE! Luna i Marko je napali, a kad je skočio i Gagi, ona mu se UNELA U FACU! TOTALNI HAOS! (VIDEO)

Anabela Atijas ušla je u žestoku svađu sa dečkom svoje ćerke Markom Miljkovićem.

Anabela je pričala šta će biti ukoliko Luna i Marko dobiju dete, kao i da li će u tom slučaju ići da viđa unuče. U svađi je Anabela poručila Marku da treba stopala da joj ljubi, jer mu je rodila ljubav svog života. Na noge je skočio i Gagi Đogani, kom se Anabela unela u facu.

Došlo je i do svađe između Lune i Anabele, zbog čega je bio još veći haos!

"To zavisi isključivo od nje. Sa njim nikada neću imati odnos. Čovek bi našao način da me razuveri. On je pao na testu kao čovek, a ne kao njen dečko, a tek to... I onda ona kaže kako me štiti. Kad me zaštitila? Ja sam imala potrebu da moja ćerka stavi mene ispred svog dečka. Neka im Bog oprosti. Mogu da živim u bolu", rekla je Anabela.

foto: Printscreen

"Ja sam te molio, Anabela, da mi ne vređaš porodicu i roditelje, a ti si nastavila", rekao je Marko.

"Ti si mene vređao", rekla mu je Anabela.

"Izvini, molim te. Rekao sam ti da ne udaraš tako nisko, a onda sam ja krenuo. Pogrešna postavka tebe prema meni je bila - govorio je Marko, Anabeli. Ja sam njena majka, ona tvoju majku nikada ne bi napala. Ti treba meni stope da ljubiš, rodila sam ti ljubav tvog života! Sad se plašiš, sad sam ti pretnja... Došao si po prvo mesto. Ti sada osluškuješ. S Gagijem i Lunom možeš da manipulišeš, ja imam mozak! Mrš! ",govorila je Anabela.

"Ja nisam rekao da si luda, nego da nisi dokazana!", rekao je Marko Anabeli.

"Evo, to je Anabela!", skočio je Gagi.

"Ja ne znam kako ovog čoveka nije sramota? Sedi dole, baksuze!", rekla je Anabela Gagiju kom se unela u facu.

"Bolje da si me se odrekla, nego što ovo radiš. Trebala si u Zadruzi 1 da kažeš: "Odričem se svog deteta jer je ljubavnica", poručila je Luna Anabeli.

"Ja se tebe nikada neću odreći!", rekla je Atijasova.

kurir.rs

Kurir