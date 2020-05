IVA VRIŠTALA U SUZAMA: Mrzim te, ne mogu da te SMISLIM, nisam imala EMOCIJE prema tebi! Nikad jače ponizila Filipa VIDEO

Iva Grgurić se sklonila nakon svađe sa Filipom Đukićem, ali je on došao za njom, te se svađa produbila. Ona je završila u suzama, te je počela da urla i govorila je da ga mrzi.

foto: Printscreen/Youtube

"Izluđuješ me, dovodiš me do nervnog sloma, ne želim da ti čujem glas. Molim te da se pomeriš od mene" govorila je Grgurićeva kroz suze.

"Ti kao da si bila sa mnom.... Kao da me mrziš iz dna duše" rekao je Filip.

foto: Printscreen/Youtube

"Ne volim te, mrzim te, ne mogu da te smislim, nisam imala emocije prema tebi, evo, je l' to hoćeš da čuješ? Šta hoćeš više od mene" navela je Iva.

"Veruj mi da ćeš zažaliti" rekao je Đukić.

Kurir.rs / M.M.

