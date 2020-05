ONA SE SAD SETILA DA ISTERUJE PRAVDU, POSLE 10 GODINA! Adam besan na Anabelu: Kao majka treba da uzdiže svoje dete!

Adam Đogani je stao u odbranu svog strica Gagija, tvrdeći da Anabela Atijas iznosi laži, kao i to da bi Anabela trebala da uzdiže Lunu.

foto: Damir Dervišagić

"Najviše volim da pričam kada treba da iznesem istinu o svima nama, a pričaju o nama laži. To je jedna velika manipulacija, od muve magarac, svaku situaciju je preuveličala i to radi na ružan način. Da Gagi nije pazio na decu, da mu nisu bitna, kako je samo ona majka, a to nije tačna, jer znam koliko on voli svoju decu. Ona ima cilj da istera neku pravdu što nije znala pre 10 godina i sad se setila, super. Kao majka bi trebala da uzdiže svoje dete" pričao je Adam u emisiji "Premijera - Vikend specijal''.

foto: Printscreen/Instagram

Nina Đogani, Lunina sestra i Gagijeva i Anabelina ćerka, iako maloletna, uvučena je u razne priče, a Adam je priznao da ju je savetovao da se više ne oglašava.

"Skoro sam se i video sa Ninom, njoj je najteže. Rekao sam joj da što manje gleda, da se ne oglašava, da se ne upliće u to jer je ona ipak i maloletna", rekao je on.

Kurir.rs / M.M.

