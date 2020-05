MLAĐA POSEDUJE LUNINE I GASTOZOVE PRIVATNE SNIMKE: Pustiće jedino ako se OVO DOGODI! Đoganijevoj se PIŠE CRNO

Mlađan Jovanović otkrio da poseduje foto i video materijale koji ne bi išli u prilog Luni Đogani.

"Imam kamere ovde u lokalu, naravno da sam pogledao snimke. Ima i brdo slika od te večeri", priznao je Mlađa u "Premijeri - Vikend specijal", pa na pitanje da li će iste pustiti u javnost rekao:

"Moraću da razmislim o tome. Glupo mi je da im se mešam u vezu, sad su se i pomirili, ne diraju me. Ako me slučajno budu dirali... Ne želim da im se mešam, ne zanimaju me, nisu mi interesna sfera. Jedino ako me budu čačkali", pripretio je Jovanović.

Kurir.rs / M.M.

Kurir