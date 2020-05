ŠTA ĆE MI U 40 GODINA DA TRAŽIM LJUBAVNICU, DA IZGUBIM SMISAO ŽIVOTA: Mensur se obrušio na Eda, a Zorica otkrila OVO

Zorica Marković je ove večeri došla kod Mensura Ajdarpašića pa je zajedno sa njim ogovarala Edisa Fetića.

"Svi pričaju:"Vratiće se on ženi", a da li će mu ona oprostiti? I da je dogovor, kakav je to dogovor kad imaš ženu i decu kući... Pogotovo kod nas, to je tradicija, to su običaji", rekao je Mensur.

"Vidiš, ta žena kad je videla na Paparacu, isekla mu košulju. To je najmanje što je mogla da uradi. Pinkva proslava, oni se pojavljuju, ponizio tamo ženu, ovde ovu ispljuvao. Da nisu imali s*ks, njima to ne može da se oprosti" pričala je Zorica.

"Tu nema mesta za krupniju grešku. Izgubiš smisao života, šta će meni u 40 godina da tražim ljubavnicu" istakao je Ajdarpašić.

"Ta žena ne može da mu bude loša, ako je sa njom bio 10 godina u braku, ima decu, ne može da bude loša.... Maja je počela da naskače na Edu da bi skrenula temu sa nje i Janjuša" navela je pevačica.

