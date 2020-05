NISI MI NI DO MALOG PRSTA! Jovanović popio koju više pa odbrusio bivšoj: Džaba ti i te štikle! NAPRAVIO HAOS!

Željko Jovanović nije mogao da stoji na nogama pošto je popio čašicu više tokom nedavno održanog ludog provoda u vili "Parova". Za razliku od njegovog brata Zorana koji je mirno sedeo, on je opleo po bivšoj, pa zgranuo mnoge svojim potezom.

"Ne možeš ti da kreneš na mene, mog brata i Milija! Ne možeš, nisi ti dovoljno jak igrač. Nisi mi do malog prsta", pričao je on Barbi: "Ne možeš da me vrtiš, foliraš se i lažeš. Ali nećeš moći da si još tolika, da se opet rodiš! Džabe ti te štikle, mogu samo u du*e da ti ih nabijem. Mi smo nepobedivi", govorio je on, dok se ona pravila kao da se ništa ne dešava.

Međutim, to ga nije smirilo. Prešao je na Natašu pa pokušao da je "spusti".

"Brala si maline, šta si ti bitna? Kome prodaješ priču? Idi tamo odakle si došla!" brecnuo se on.

"Ja se ne stidim toga, ja sam to rekla svima", nije se Nataša dala isprovocirati.

