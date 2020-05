ZADRUGARKA RASKRINKALA MARKA! Razvezala JEZIK, pa otkrila njegov CILJ sa Lunom! STRAŠNO!

Mina Vrbaški otvoreno je govorila o svom dečku Mensuru Ajdarpašiću, ali i o navodnim simpatijama između Lune Đogani i njega, a onda je spomenula i Marku Miljkoviću.

"Iskreno, da kucnem u drvo, već desetak dana nema svađa u odnosu na pre dva, tri, četiri meseca. Sada je mnogo bolje. Neki klipovi su me opametili. Klip jedan koji mi je bio pušten, obio mi se o glavu", rekla je Mina.

foto: Printscreen

"To kao kroz šalu je bilo još kada je Marko njemu prilazio, ja se sećam kada je Marko za stolom rekao: "Nemoj ti nikada da se obratiš Mensuru", ja smatram da je on (Marko) to već tada video. Sam je rekao da Luna njemu (Mensuru) dobacuje. To je išlo mirnim tokom, da bi na kraju eksplodiralo. Smeta mi kad to čujem, da Mensur hvali druge devojke. Smatram da je Marko prvi hteo da se pokrene ta tema. Smatram da je Marko taj koji hoće još više da ponizi Lunu. Ja ne mislim da Luna ima neke namere prema Mensuru. Markov cilj je da Lunu opet ponizi da bi ispao muškarac", dodala je Mina.

foto: Printscreen

