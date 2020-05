LUNA I GAGI SU MI ZAMERILI, NAĆI ĆU NAČIN DA SE IZVINIM NINI: Marko priznao da je pogrešio! Đoganijeva poručila samo OVO

Mima Živković je rekla da Marku Miljkoviću najviše zamera što je rekao da je dao dve hiljade dinara Nini Đogani. Marko je rekao da će naći način da se izvini Nini Đogani, kao i da je to bila pogrešna situacija.

"Ja sam joj dao cigarete kada niko nije imao. Ja joj dam, a sebe ostavim bez cigarete. Dao sam joj nulu, nije me inpresionirala. Tu pesmu mogu deca da pevaju, a ne neko ko je došao na javnu scenu i želi da se predstavi da se bavi muzikom. Nju je pogodila ta nula" govorio je Marko o Mimi.

"Danas je Nina Đogani glavna tema" rekao je Marku voditelj Milan Milošević.

"Pa zato što ju je Mima spomenula. Ja ću naći način da se izvinim toj devojci, ako mi bude dala da joj priđem. Ja ću Nini da se izvinim. Luna mi je zamerila, Gagi mi je zamerio, to je bilo pogrešno. Nina je danas upetljana u celu priču jer ju je Mima spomenula, njema potrbee više da je spominje. Luna meni daje zeleno svetlo" rekao je Marko.

"Marko kako je seo ja sam mu rekla da je zvučalo pogrešno to za zeleno svetlo. Ja ne mogu da kažem šta će on da izgovori. To sam mu ozbiljno zamerila i on to zna, ja i dan današ ne mogu da progutam takve stvari. Po meni to nema orpavdanja, on nije smeo to da uradi, pogotovu zbog Nine. Trebao je da razmišlja o tome, time je mene povredio. Poznavajući Marka znam da je on rekao to u besu i da tako ne bi rekao. On kada daje, on radi to od srca, ne prebacuje. Znam kakav odnos ima sa svojim prijateljima, ali me jeste povredilo. Meni se želudac prevrće kad god se to spomene. Ispalo je kao da on prebacuje 2000 dinara što je smešno" rekla je Luna.

