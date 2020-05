LUNI POZLILO NAKON PRIZNANJA DA JE GRIZE SAVEST ZBOG ANABELE: Doživela nervni slom, URLALA na Miljkovića! (VIDEO)

Luna Đogani i Marko Miljković su se ponovo posvađali, a Đoganijeva je završila u suzama i ponovo doživele nervni slom.

Ona mu je zamerila ophođenje prema njoj, s obzirom na to da se čitav dan oseća loše zbog odnosa sa majkom Anabelom Đogani, a sve to ispričala je i u emisiji.

"Zašto me nisi prustio, osećam se loše čitav dan, barem ti me razumi" rekla je Đoganijeva.

"Zbog mame se oseća loše" rekao je Marko

"Nemoj ti meni da govoriš zbog čega sam ja loše. Krivo mi je zbog svega što sam izgovorila mojoj mami, razumeš da me grize savest, ona je moja mama. Ti znaš kako se ja osećam, zašto me samo ne zagrliš, nego mi prebacuješ" vikala je Luna.

"Zato što si mi rekla da te punim negativnom energijom. Što mi nisi rekla da je to, jednostavno?" pitao je Miljković.

"Rekla bih ti kada legnemo, ako moram njima da se pravdam, što moram tebi? "pitala je zadrugarka.

"Razumem te, ali čitav dan ovde govore da si nesrećna zbog mene. Ja sam morao da dematujem kada su ti govorili za tebe" dodao je zadrugar.

"To je moja mama, boli me, boli me, boli me..." vikala je Luna, a onda zamolila da napusti emisiju kako bi se smirila.

Luna Đogani osećala se loše zbog svih reči koje je izbovorila svojoj majci Anabeli Atijas, pa je napustila večerašnju emisiju u suzama.

"Oni su u problemu zbog Marka Miljkovića, ne zbog mene" rekao je Đedović.

"Ona je bila u lošim odnosima sa majkom i dok smo bili u raskidu?" pitao je Miljković.

"Ne laži, ološu jedan... Nemoj da lažeš bre više. Ja sam se sklonila dok su bili u raskidu... Ona je tražila da se i ja i otac sklonimo, da će ona sama to da reši " rekla je Anabela.

"Naravno da je grize savest sad" dodao je Đedović.

"Drago mi je što je Luni došlo iz d*peta u glavu, da su joj moje reči doprle do mozga, Anabela je njena majka. Kroz san joj se vraćaju ta poniženja. Ova veza nema šansu, ima da propadnu, sve više će Lunu da grize savest. Dolazi naplata za sve što je Marko uradio. Anabela je htela da skoči, ja sam joj rekao da sedi, da će sve doći na svoje" dodao je Lepi Mića.

Luna je doživela nervni slom, plakala i povraćala u dvorištu Bele kuće.

Kurir.rs / M.M.

Kurir