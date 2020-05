MARKO, IZABERI IZMEĐU NEVASPITANE I VASPITANE! Đoganijeva zaratila s dečkom zbog Jelene Pešić: Praviš od mene BUDALU!

Luna Đogani i Marko Miljković ozbiljno su se zakačili u okviru "Pretresa" i to sve zbog Jelene Pešić, te davanja piva njenom dečku.

"Dok ne vidim svojim očima, ja ne verujem ja sam rekla da više neću komentarisati ovu temu. To ide njima na dušu! Mnogo je bitnije što ja postajem ravnodušna, slušam, ali ne znam, mislim da je to, da li je dobro ili loše, to ćemo tek videti", odbrusila je Luna, ne želeći dalje da produbljuje priču.

foto: Printscreen

Zadrugari su prokomentarisali kako su emocije Pešićeve prema Marku evidentne i da se često "gledaju i neverbalno komuniciraju". Takođe, za crnim stolom iznete su tvrdnje da Jelena non-stop brani Miljkovića i opravdava njegovo ponašanje prema Luni.

"Priča o meni, priča mojoj mami... Ja te ne volim toliko koliko te ona voli, majke mi moje! Možeš da biraš između nevaspitane i vaspitane, ozbiljna sam. Ja vidim samo šta radiš za druge, za mene ne vidim ništa", kukala je Đoganijeva, koja je posle samo nastavila da se "prepucava" sa momkom.

"Ti reaguješ na sve i skačeš na sve, samo na nju ne. Ti nisi tako pametan kao što sam mislila, mislila sam da si mnogo pametan, ali tvojim izjavama me demantuješ. Ti ljudi koji su namazani tačno znaju kako će i šta će da urade, a ti mene praviš budalom", dodala je ona, sve vreme mu prebacujući njhov donos, do te mere da su mnogi posumnjali da je raskid ponovo na pomolu.

Kurir.rs, M.G/Foto: Printscreen

