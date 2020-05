MENSUR JE SA MINOM VRBAŠKI IZ SAŽALJENJA?! Otkrio sve što mu je na duši: Ja sad MORAM da pazim na nju! (VIDEO)

Mensur Ajdarpašić otkrio je Drvetu mudrosti sve što mu stoji na duši. On je bez dlake na jeziku progovorio o svom odnosu sa Minom Vrbaški, napominjući da je u veoma nezahvalnoj poziciji, ali da svakako nije samo on kriv.

"Sitna rasprava sa ovom malom Ninom. A sinoć sam se sa Minom malo svađao..." počeo je on: "Ne mogu da verujem, mi smo se non-stop družili sa Mionom i nikad nisam tako Mionu gledao i Mina to dobro zna. Ne znam šta joj bi da joj je to zasmetalo jer smo se u zadnje vreme družili sa njom. Ona to dobro zna i govorila mi je: 'Sa Mionom i Pešićkom, one su ti drugarice'. To me je začudilo. Nakon nominacije, ona (Mina) se jako čudno ponaša", govori oje Mensur.

"Ona meni govori da sam folirant... Mene to pogađa jer ja nisam folirant, svo znaju da nisam folirant", dodao je on i ne sluteći kakva će mu škakljiva pitanja Drvo postavljati.

"Mensure, da li se sada kaješ što si bio u vezi sa Minom?" pitalo je ono.

"Stvarno sam u nezahvalnoj poziciji, kajem se zbog postupaka u toj vezi i što nisam očekivao da će se neke stvari dešavati. Sebe sam predstavio kao nekog ko pritiska osobu sa kojom je u vezi, koja ljubomoriše. Ne mogu reći da sam samo ja kriv. Ona ne dozvoljava da to njeno dobro izbije na površinu", odgovori oje vidno zbunjeni Mensur.

foto: Printscreen

"Ne mogu tek tako da slomim nečije srce. Ne mogu da kažem da sam se potpuno ohladio, ali izluđuju me neki njeni postupci", dodao je on.

"Da li to znači da si sa njom u vezi iz sažaljenja?" nastavilo je Drvo punom parom.

"Pa, Drvo, moram da pazim na nju... Iskreno. Ona je bila uz mene kad sam bio u zatvoru. Ne mogu ostaviti nekoga da pati", dogovorio je on.

Kurir.rs, M.G/Foto: Printscreen

Kurir