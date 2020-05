LUNA JE CRNA RUPA, DNO DNA! Mirko je rešen da ispriča SVE, pa izneo jezive DETALJE: Kupao sam te POLOMLJENU u kadi!

Mirko Gavrić je otišao da priča sa Anabelom Atijas i otkrio joj da će ispričati sve o Gagiju Đoganiju.

"Čuo sam se sa Andrejom, on zna da ću pričati sve, nemoj da pokušavaš da me zaustaviš. Ako je neko bio svedok, to sam bio ja" rekao je Mirko.

"Koliko sam ga poštedela od svega.... Ja nisam bila deo ovoga. Pukao mi je film, Mirko" dodala je Anabela.

"Slušaj me, Luna ti je ćerka, ali imaš još 2. Ona je sama odlučila. Mi smo uz nju stali kad je bila "Zadruga 1", posle celog sveta. Da li sada hoće? Pusti je. U prvoj sezoni je bila dno, sada je dno dna, ona je u crnoj rupi. A za Gagija, ja ću reći sva imena. Kupao sam te polomljenu u kadi. Ti si žrtvovanjem za sebe uništila ne samo svoj život, nego i bliskih ljudi. Došao sam da ti budem podrška i da te odbranim" rekao je Mirko.

