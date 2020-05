MAJKA I ĆERKA IZGLADILE ODNOS! Anabela joj poručila: Moj oprost IMAŠ, ti treba sebi da OPROSTIŠ! (VIDEO)

Anabela Atijas je pokušala da uteši Lunu Đogani i da joj digne samopouzdanje, i rekla joj da njen oprost ima.

"Poenta priče, prvo od čega treba da kreneš, je da sebi oprostiš. Da ne treba da vidiš ružno u sebi. Što više ističeš to, to se više vidi. Ja sam tvoja mama, ali nemam šta da ti oprostim. Taman posla da ću da te napustim... To je glupost. Moj oprost imaš. Na kraju krajeva, možda i ja treba tebi da tražim, možda sam te povredila" govorila je Anabela.

"Apsolutno ne" odgovorila je Luna.

"Samo mi je važno da budeš dobro" priznala je Atijasova.

"Biću kad izađem" istakla je Đoganijeva.

