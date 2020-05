ONA JE SKELET KOJI HODA, POVRAĆA MI SE! Jelena Krunić osula DRVLJE I KAMENJE po Mini: Ocrnila je, a sve zbog OVOGA!

Jelena Krunić je osula drvlje i kamenje po Mini Vrbaški, ocrnila je, a sve zbog ovoga.

"Malopre gledam Bajram, povraća mi se, Bože oprosti na današnji dan, ja sam tako vaspitana da "volim svoje, poštujem tuđe", svima sam poželela srećan Bajram, ali bar su mogli na današnji dan, taj jedan, da to ispoštuju, i taj isti Mensur kada je Mina pravila s*anja, za Uskrs, i te kako je dečko to ispoštovao, a ona njemu pretura čestitke, ne bi li videla svoje ime i podršku za nju. I ona se nak*rčila i otišla od njega, ono fazon "ko te j*be", a on dečko presrećan zbog poklona, konačno onaj dečko od pre šest meseci, puno mi srce." kaže Krunićka za Srbija Danas, a onda se okrenula Mini Vrbaški:

"Ovo je skelet koji hoda, ova kaldrmarka, kalaštura, šoder, šut, kako god, ne da mu ne treba, nego mu je samo blato na obrazu, koje će, nadam se, skinuti, kada bude izašao iz rijalitija. "Ti si mene ovakvu napravio, na skeleta, ali ne, ja hoću još da smršam", pa odluči se, jel te on takvu napravio ili hoćeš da smršaš. Totalno je kontradiktorna, jedan od najgorih likova koji postoje tamo. Vidim da ide na to da uđe i u "Zadrugu 4", jer prespava celu "Zadrugu", tu je naravno opravdanje Mensur. Samo imbecil (izvinjavam se osobama sa niskim koeficijentom inteligencije), ali samo imbecil ne može da provali da je to njena gluma. Ogadila mi se.",kaže Jelena.

