MILJAN VRAČEVIĆ OTKRIO SVE PIKANTERIJE UČESNIKA ZADRUGE! Opleo po Davidu, a tek Đoganijeve NIJE ŠTEDEO: Oni su BRUKA!

Miljan Vračević je otkrio sve pikanterije učesnika rijalitija. Jedna od njih vezana je za Anu Korać i Davida Dragojevića.

"Ana mi je rekla kako ju je David tukao, ali vidim da su njih dvoje to u emisiji posle demantovali. Toliko o Davidovom obrazu, koji me sada pljuje, a koristio je moj auto. Pričao je kako je iznamljivao automobil, ali to nije istina. Uzimao je moj „mercedes“ koji košta 15.000 evra, da bi mi ga na kraju vratio sa praznim rezervoarom" ispričao je Miljan, a onda dodao kako polovina učesnika u rijalitiju zarađeni novac troši na lak način i da nekad nemaju ni da plate račun u kafiću.

"Izađu dva meseca iz rijalitija, a onda idu u apartmane da bi ih reklamirali na Instagramu i dobili sve besplatno. Tamo možda ima 20% odgojenih učesnika poput Stefana Karića, Jelene Pešić, Ane Korać i još njih par. Ovo ostalo su društveni promašaji. Rijaliti učesnici uzimaju honorar unapred da se obuku, reklamiraju donji veš i parfeme da bi se namirisali. Oni nemaju stanove, idu na putovanja od pet-šest hiljada evra i opet u novoj sezoni ponovo dođu da kukaju. Devet meseci se pate u rijalitiju, da bi mesec dana zasijali i poslednji mesec se pripremaju da se ponovo vrate unutra. Ana je imala situacija da je morala sve da plati kada je otišla na piće sa zadrugarima, jer nemaju obraza" tvrdi Vračević, koji je prokomentarisao i Đoganijeve.

"Porodica Đogani je prodala sve. Deca su slika roditelja. Luna u dvadeset i nešto godina pravi jednu od najvećih bruka, prva javna prevara je bila upravo sa njom pred malim ekranima. Ali Anabela je bila akter toga i majka ju je podržavala u tome. Ne zato što su hteli da podrže njenu ljubav, već zato što su znali da će Slobina karijera krenuti uzlaznom putanjom. Videli su ga kao zlatnu koku, a nju su videli kao gospođicu Radanović" kaže Miljan i dodaje:

"Došla da opere obraz, a opet ima intimne odnose na stolicama. Pritom to radi ispred oca i majke? Njima produkcija nikada ne govori da imaju intimne odnose i ne plaćaju im za to. Lunu je Marko dohvatio na šolji, ali to je samo zato što je ona to htela, a ne jer joj je neko naredio. To su njihove laži koje oni pokušavaju da serviraju. Za dosta devojaka se priča da su prostitutke."

