ANABELA KIVNA NA ĐOLETA ĐOGANIJA! Pročitala njegovo pismo pa odbrusila kao nikad pre! (VIDEO)

Kada je Ermina Pašović donela Anabeli u krevet pismo Đoleta Đoganija, pevačina nije skrivala svoje osećanja, već je oplela kao nikad pre.

"Neka on oprosti prvo sebi! On kad oprosti sebi šta je uradio svom bratu i šta je izgovorio, onda nek priča za druge, mada njemu je to možda i lako..." prokomentarisala je ona, očito kivna na njega.

Inače, Anabela je jutarnje sate provela ležeći sa Mirkom i Matorom, prisećajući se ćerke Nine, te kako je ona izgledala kao mala.

"Oni ulaze, ja vidim Ninu, ovolike oči! Kao meleskinja! Ja pružim ruke, ona meni pruži rukice i krene da se mazi... 14 godina kasnije, Nina je kao beba bila hiperaktivna", ispričao je Mirko.

"Mi odemo na put da radimo, njegova mama je čuva, iznajmimo lep stan. Baš nam je bilo lepo. Najlepše mi je bilo kad se vraćam sa tezge i Suna nas dočeka u kući", dodala je Anabela.

Kurir.rs, M.G/Foto: Printscreen

