KAKVA BOMBA! U Zadrugu 4 ulazi SEKSI PEVAČICA, a ovaj fudbaler će pokidati i Mikija i Kristijana Golubovića

Katarina Živković i Saša Đani Ćurčić navodno će biti zvezde "Zadruge 4". Pevačica i bivši fudbaler privode kraju pregovore, a naredne nedelje bi trebalo da potpišu ugovor i nađu se među 40 drugih učesnika.

Folkerka je pobedila na "farmi 3", a sportista u rijalitiju "Veliki brat", a dve godine kasnije je učestvovao i u "Farmi".

- Kaća i Đani su bili na pregovorima za "Zadrugu 4" i prezadovoljni su uslovima koje su ponudili čelnici Pinka, pogotovo honorarom. Ostalo je još samo da potpišu ugovor - priča izvor.

- Pre "Farme" imala sam baš malo posla. Saša Popović me je ubedio da uđem u rijaliti da mi karijera ne bi propala i to je bio pun pogodak! Sada ne bih ulazila zbog karijere, već da me publika upozna - rekla je Kaća.

