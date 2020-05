USTA SU JOJ BILA RAZVALJENA, IMPLANT JOJ JE POMERIO U GRUDIMA! Gavrić do detalja o Anabelinoj noćnoj mori s Gagijem!

Mirko Gavrić ustao je pred svima na pitanje voditelja u okviru "Pretresa", pa za crnim stolom pojasnio kako je to "Anabela ublažila svoju priču sa Gagijem Đoganijem." Malo ko je, pak, računao da će do kraja njegovog izlaganja početi da se trese od muke i bez reči.

"Za neke stvari sam bio svedok. Gagi je rekao da je prva Anabela iznela stvari iz njihovog braka, samo ću ga podsetiti da je Gagi prvi na 'Farmi' pričao Mini Kostić kako je varao Anabelu. Tako da je on počeo tu priču... Ja sam žrtva Gagijeve porodice već tri godine. Uvučen sam u celu priču još pre tri godine. Što se tiče te situacije kad smo krenuli za Makedoniju, oni su već pokrenuli razvod, svako je došao svojim kolima. Gagi je bio ljut, Anabela je sedela iza, on je vozio. On je jako brzo vozio, a ja imam fobije od brze vožnje jer sam imao udes sa Anabelom... Zamolio sam ga da uspori, a on tako inače vozi, brzo. On je rekao da se ne sekiram ništa, a Anabela mu je rekla da uspori, a on je nju vređao. Psovao je, ja ne mogu da citiram, to je bilo davno", govorio je Mirko.

foto: Printscreen

"Ja znam šta je bila inicijalna kapisla. Ja sam bila pozvana od strane njegovog brata Đoleta da porazgovaramo, mi smo pričali o Gagiju, njemu se to nije dopalo. Vređao me je zbog tog susreta, a ja sam mu rekla da Đole ispada bolji čovek od tebe, njega je to isprovociralo", nadovezala se tada Anabela.

foto: Printscreen

"Nisam bio ljubomoran na brata, nego je vređala mog brata, nije mi to lično rekla već je razgovarala sa mojim bratom bez mog pitanja", rekao je Gagi.

foto: Printscreen

"Htela sam da mi njegov brat pomogne oko Gagijevo problema. Onda me je Baki zvao da smirim neku njegovu devojku. Mi smo pričale o Đoletu i Gagiju, rekla sam joj da njegov brat neće da mu pomogne, pohvalila sam taj razgovor. To je Gagi saznao od te Bakijeve devojke. To je bilo pre razvoda. Onda je Gagi meni u toj vožnji počeo da psuje. Njega je zabolelo što sam ja u razgovoru sa tom devojkom pohvalila brata Đoleta", rekla je Atijasova.

"Tražio sam da mi kaže da se čula sa tom devojkom Bakijevom, ja sam je pozvao a ona je potvrdila da se čula sa tobom. Anabela je mene lagala, i ja sam se zbog toga iznerivao", rekao je Gagi.

"On je počeo da vređa, onda je stao, ja sam zatvorila sva vrata, Gagi je počeo da lupa na prozore, Anabela je otključala vrata, on je skočio na nju i počeo da je pseniči u glavu. Ja sam skočio na njega, pokušao da ga skinem. Mene je čak par puta laktom udario, nisam uspeo da ga savladam, hteo sam da ih razdvojim", šokirao je Mirko.

"Nemoj da se smeješ i da dobacuješ, nije ništa smešno", vikala je Luna na Gagija.

foto: Printscreen

"Video sam kako Anabela leti na žicu pored auto-puta, ona je sva krvava bila. Razvaljena usta su joj bila, dobila je podlive, u levoj dojci joj se pomerio implant... Nisam znao kako da reagujem. Kad smo ušli u auto on je počeo da divlja i rekao: 'Sada idete da pevate ovakvi'. Oko joj je bilo zatvoreno, usta razvaljena, modra, krvava, plače... Ja sam mu rekao da treba da pređemo granicu, on je okrenuo auto i vratio nas kući, nju je bilo sramota da dođe kod moje majke. Ona nije imala gde da ode. Kako je vreme prolazilo, izgledalo je sve jezivije. Ona me je zagrlila i rekla: 'Ja moram da se okupam, ja sam se up*škila'. Kad ju je bacio to se desilo", nastavio je Gavrić, a Luna se onda slomila i krenula da plače za crnim stolom kao nikad do sad.

"Ja ne mogu da slušam ovo... " ponovila je ona nekoliko puta.

Kurir.rs, M.G/Foto: Printscreen

Kurir