MILI U ŠPANIJI TRESNUO U POLICIJSKA KOLA! A tek da čujete kako: Isplivali šok DETALJI!

Pošto se po vili "Parova" pročulo da je žutim jaguarom udario u policijska kola, pa završio u centru za azilante, Milutin Radosavljević Mili rešio je da objasni šta se tačno dogodilo tog izvesnog puta u Španiji, pa je ustao i otkrio pravu istinu.

"Bio je crveni jaguar. Pozajmio sam ga od druga, tek sam stigao, Marbelja je u pitanju, nisam jezik znao, a pošao sam da vozim bez ličnih dokumenata... Zaleteo sam se i udario u policijski auto. Nije bilo velika saobraćajka srećom, ali odmah su mi prišli da me ispituju, zovu me da izađem, a ja nemam pojma šta hoće... Ne znam španski, a oni ne znaju engleski. Nije mi bilo svejedno", iskren je bio on.

