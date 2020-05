ĐOGANIJEVA JEDVA RAZDVOJILA TARU OD MATEJE! Posle burne rasprave pao mu mrak na oči, pa LOMIO sve pred sobom!

Između Tare Simov i njenog dečka Mateje Matijevića tokom žurke došlo je do burne rasprave, a sve zbog Maje Marinković koj uje on komentarisao pa mu ona to oštro zamerila. Đoganijeva ih je jedva razdvojila, pa je Tara napustila žurku s Mirkom Gavrićem.

Međutim, Mateji je tek tad pao mrak na oči, pa je nastao opšti haos.

On je odjurio za njom pa je ljutito upitao:

"Šta praviš od mene?" ali ona je u potpunosti ignorisala njegovo urlanje.

Matekja je tada u naletu besa oborio ljuljašku, a onda i razbio bubicu o beton.

foto: Printscreen

Kurir.rs, M.G/Foto: Printscreen

