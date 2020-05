LUNA JE RASLA UZ MENE, GAGIJU SVE OPRAŠTAM: Oglasila se Đoganijeva bivša povodom optužbi da je i nju TUKAO! Otkrila SVE

Nakon što je Mirko Gavrić otkrio stravične detalje iz prošlosti Anabele Bukve i Gagija Đoganija, kada je denser pretukao tadašnju suprugu i naneo joj ozbiljne povrede situacija u "Zadruzi 3" se ne smiruje. Sada se oglasila i bivša verenica Gagija Đoganija, Milena Mikić, rekavši da želli da stavim tačku na razne spekulacije.

"Gagi i ja smo imali vezu kao i svaku drugu sa usponima i padovima. Činjenica da smo posle svega ostali u dobrim odnosima govori o tome da su mnoge stvari vezane za nasilje u velikoj meri preuveličane. Među nama nema zle krvi i kao čovek i prijatelj ću mu se uvek naći kada mu budem potrebna. Ja sada imam svoju porodicu za koju ne želim da se provlači po medijima. Da sam to želela i sama bi učestvovala u projektu u kome se sada često pominjem. Što se tiče moje nekadašnje prijateljice Anabele Atijas, kao žena i majka ne mogu da opravdam bilo koju vrstu nasilja ali je na naš odnos definitivno stavljena tačka iz razloga koje ne bih iznosila u javnost" rekla je Milena Mikić.

foto: Nemanja Nikolić, Damir Dervišagić

Prema njenim rečima najdeblji kraj su izvukle Luna i Nina.

"Ponajviše Luna koja je kao starija ćerka bila izložena traumama od najranijeg detinjstva. Ona je jedno divno biće prepuno ljubavi koje ne ume da mrzi nikoga. Rasla je uz mene od svoje 16-e godine, prošla sam sa njom mnogo i nikada joj neću okrenuti leđa. Uvek ću podržati njene izbore i nadam se da će iz ovog životnog iskustva izaći jača nego ikada i krenuti da gradi svoj život na način na koji to sama želi. U meni će uvek imati podršku i prijatelja. Na kraju želim im svima da iz Zadruge izađu kao bolji ljudi koji će živeti najbolje moguće živote. Ljudski je praštati, ali ne zaboraviti. Tako sam ja Gagiju oprostila sve, jer to nije bio on. Neke stvari mu nisam zaboravila, ali tako sam i ubeđena da mu se to nikad više neće ponoviti. Samo ću reći za iznošenje priče na nacionalnoj televiziji kako je meni otvorena lobanja ne jednom nego dva puta su vrlo teške optužbe bez dokaza, zašto se niko od njih ne pita kako se moja porodica oseća u tom trenutku kad to čita... Nije, zato što oni ne mare za svoje, a ne tuđe... Ja sam čitava, zdrava i prava. A pojedini će morati svoje priče izložiti sudu kao uz put i dokaze" rekla je ona.

Kurir.rs / Blic / M.M.

Kurir