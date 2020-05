LUNA U NERVNOM RASTROJSTVU! U klinču sa Markom zbog Jelene, skočio joj pitisak pa ZAURLALA na SVE: Ostavite me na MIRU!

Luna Đogani je ponovo u nervnom rastrojstvu zbog Marka Miljkovića i Jelene Pešić. Zaurlala je i poručila svima da je ostave na miru.

"Svaki dan govoriš Marku da te ne voli, gde su dela, nemoj da glumiš patetiku, jer si se ti utripovala, pa sad kao ne misliš. Sve je jasno kao dan, možeš da imaš koga želiš" bila je kontatacija gledalaca.

"Da, to sam mu rekla kad sam bila pijana, ja sam sigurna da me voli. Ima neke stvari koje bih ja promenila kod Marka, ali ne mogu, jer on ima 36 godina" rekla je Luna.

Potom je Jelena Pešić potvrdila da je pesmu ,,Nisam ni metar od tebe" posvetila Miljkoviću, budući da se nalaze u izolaciji, što je iznerviralo Lunu i ušle su u sukob.

"Meni je zamerio, a ja ćutim kao kuja! To je provokacija! Mene nervira to njegovo, jer on tebe brani! Meni je sve živo zamerio šta god da sam rekla" siktala je Luna.

"Uzmi u obzir da sam zaljubljena, rekla sam ti da me ostaviš! Ja mogu da radim šta hoću i da pevam, jedino oštećena sam ja" u svom stilu odgovorila je Jelena.

Luna i Marko su se sve vreme svađali sa strane, dok je Đoganijeva sedela, a zadrugari su komentarisali.

"Radi šta hoćeš sa njom! Ne zanima me, ženske svađe me ne zanimaju! Ona ima pravo, neka radi šta hoće! Je l' misliš da će da nam pokvari vezu?" odbrusio je Marko.

"Ne zanima te, a ćutiš! Ja sam tvoja devojka! Ona nastavlja, kako ja da je zaustavim? Ne mogu! Ona će nas uništiti" vikala je Luna.

Luna Đogani i Marko Miljković dobili su pitanje:"Zašto si otišla kod Marka u izolaciju, zar toliko nemaš poverenja?", posle čega je usledio novi haos.

"Ja sam je zvao, ona nije htela, da joj gledaoci ne bi nabijali to na nos. Spavala je sat vremena, nije se dugo ni zadržala i to je to" tvrdio je Miljković.

Luna je potom završila u suzama, zbog prethodne teme o Jeleni Pešić, koja se trenutno nalazi u izolaciji sa Miljkovićem.

Luna Đogani dobila je svoj poznati histerični napad, nakon što je isplivala istina da je Jelena Pešić namenila pesmu ,,Nisam ni metar od tebe" Marku Miljkoviću, budući da se sada nalaze kao potrčci u izolaciji.

Majka Anabela Atijas pokušala je da smiri Lunu, ali ona je ponovo to odbijala, govoreći da ne želi da komentariše situacije u Beloj kući i da je ostavi na miru.

"Ostavite me na miru svi!" urlala je Luna.

Đoganijeva je otrčala u spavaću sobu, bacila se na krevet i počela da plače. Da li je na pomolu još jedan raskid Lune i Marka ostaje nam da vidimo.

