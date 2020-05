ŽESTOK OBRAČUN MARKA I JELENE! Spustila ga pred svima pa priznala: Ovo si morao da kažeš zbog Lune, ja sam ZALJUBLJENA

Jelena Pešić je spustila Marka Miljkovića pred svima, pa priznala da je zaljubljena u njega.

foto: Printscreen/Youtube

"Nemoj da radiš ove stvari, jer je Luna drugačija, ja sam ubeđen da ti nisi zaljubljena u mene, moraš da shvatiš kakva je Luna i da se odvojiš na neki način, ako me poštuješ. Tvoje pravo je da radiš šta hoćeš! Ne smatram da si uradila ništa loše" rekao je Marko.

foto: Printscreen/Youtube

"Ja znam da to nije tvoje mišljenje i da si to morao da izgovoriš, znam da si sada ispoštovao Lunu, ja neću prestati da pevam pesme, ja sam zaljubljena i šta sad? Sama me je tražila, da li si je opomenuo? Jesi, izvinite, ali ti, Marko, meni je bitno da ja znam" odbrusila je Jelena.

Kurir.rs / M.M.

Kurir