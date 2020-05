LUNA SKOČILA NA JELENU: Zadrugari joj uputili BRUTALNE REČI! Đoganijeva PLAKALA na glas pa otkrila da je NESREĆNA u vezi

Luna Đogani otkrila da je nesrećna u vezi, plakala sve vreme, a zadrugari joj uputili brutalne reči.

Naredno pitanje dobila je Anabela Atijas, a bilo je u vezi sa Lunom Đogani i Markom Miljkovićem - Da li si svesna da vas je Marko razdvojio zauvek?

foto: Prinstcreen/YouTube

"Da, odavno sam videla ko je on i šta je, igrom slučaja znam neke priče, ali nebitno, znam neke ljude. Od nje pravi budalu, mene nikad neće preveslati! On je manipulator, ali znaš koje vrste? Pa moja Blankica je dobila bolju ocenu, nazvana je manipulatorom, ali ona manipuliše u pozitivnom smeru... Ali on udara na ljude, likom i delom, a nema argumente! Za Mirka govori, album Cece Ražnatović, Tropiko bend, Mile Kitić, Aco Pejović... Luna, da li si zbog mene zaplakala?" govorila je Anabela.

"Ne, ali sve ide preko mojih leđa! Muka mi je da me ljudi prave budalom! Jelena, ti ne možeš da odvojiš mene i Marka, ti možeš da radiš šta hoćeš, mene boli on! Njegova reakcija! Ja ne tražim da on tebe napada, već da mi da neku sumnju da tu nema ništa, ali on ćuti, a to je znak odobrenja! Samo tražim da kaže: ,,Jelena, nemoj to da radiš". Evo, ja kažem da sam luda, da sam nesigurna! Ja imam prava da kažem, jer se tako osećam, Milan je dodao, sve je tačno, da ne verujem Marku, sve to neka bude istina. Ja samo tražim da se ustane i da se nešto j*beno kaže" rekla je Luna.

foto: Printscreen/Youtube

"Da li si ti svesna da slušam i odgovaram na jedno te ista pitanja, jer si me ti pominjala" odbrusila je Jelena.

Naredno pitanje bilo je za Lunu Đogani, a bilo je o odnosu Jelene Pešić i Marka Miljkovića.

"Da li si svesna da je tvoj dečko od tebe napravio paćenicu, a od Jelene damu?" glasilo je pitanje.

"Ja ne želim da kažem za sebe da sam paćenica, ne mogu da se iskontrolišem da ne plačem, otišla sam u sobu da me ne bi gledali. Ja samo želim nekog da me neko voli i da to bude bezuslovno, bez kalkulisanja i prepreka! Ja ću opet biti ista ta devojka koja sam nekada bila" pričala je Luna kroz suze.

Kurir.rs / M.M.

Kurir