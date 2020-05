LUNA OSUĐENA ZBOG SUKOBA SA ANABELOM! Zadrugari joj očitali LEKCIJU: Majku napada, a oca brani! (VIDEO)

Luna Đogani osuđena od strane zadrugara. Zamerili su joj sukobe sa Anabelom Atijas.

"Ja ne volim kada je tata u pitanju što njih više skače, drže mu govor, ja to ne volim... Jer i ja kada sam grešila, mene su ljudi napadali, ne misleći mi dobro, već loše! Ja nikada nisam videla grupno napadanje na mamu, a to da smo nas troje na nju jedno, to se ne sećam. Da mogu da vratim vreme, bilo bi drugačije" rekla je Luna.

"Ti se ne sećaš ni da si bila kod Gastoza, tako da to nije čudno, ni da su radili ružne stvari tvojoj majci. Bitno je da gledaoci vide pravu sliku. Ovi ljudi pro forme krive Gagija, zbog javnosti, a mnogo su više optuživali Anabelu " rekao je Marko Đedović.

"Ja za Anabelu nisam rekla ništa loše, imam svoje mišljenje, ali ne želim da govorim. Malo mi je preko one stvari da komentarišem Đoganijeve. Ja sam bila protiv onoga što je Luna radila, ona je branila Slobu, pa Marka, svađala sam se sa njom zbog njenih partnera, da nastavljam svađu sa Gagijem ili Anabelom, ne pada mi na pamet. Niko normalan ne može da opravda to što je Gagi uradio, ali u celoj ovoj situaciji, kako god, neka brani ko koga hoće, ja sam rekla sinoć i ponovo ću reći - oni su vodili rijaliti ovih godina preko nje, a sinoć sam rekla da je dobro da je ovo dete normalno. U kakvoj je sredini rasla, ona je fenomenalna. Ja sam samo Miljkovića pitala, vidim da imate emociju, ali sam samo rekla šta će mu sve ovo, to je moje mišljenje", rekla je Zorica Marković.

"Ti si prva koja misli da sam ja sve zaslužila, evo ja to potpisujem! Pa imamo pravo da vodimo rijaliti" tvrdila je Anabela.

"Ja mislim da Luna ima potrebu, jer je Gagi nesnađen. Podržavam Anabelu svakako. Ona njega sto puta sa strane uči, ali on jednostavno, on ne zna šta lupeta ovde. Anabela je sama mnogo jaka, dodatno ima Marka i Miću, ispada tako da svi na njega napadaju" rekla je Ermina Pašović.

"Dok ti je majka na kolenima, ti govoriš da je g*vno" dobacio je Đedović.

