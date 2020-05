LUNA I MARKO O IZVESNOM ZAPISNIKU, NASILJU I SVAĐAMA! O izgubljenoj Anabeli posle Gagijevih batina pa dugu od 50.000 €?!

Luni Đogani i Marku Miljkoviću zasigurno je preselo "Gledanje snimaka" prethodne noći. Naime, koliko god da su se trudili da ujedinjenim snagama reaguju, ipak neke stvari nisu uspele a da ih ne "zakače".

Prvi koji je pušten pred svim zadrugarima bio je onaj koji prikazuje Anabelu, Mirka i Đedovića dok komentarišu Miljkovića. Đedović je pričao o njegovom nasilničkom ponašanju, pa je tako i sve podsetio šta se svojevremeno navodilo - da je došao kod Lune "sav iskrivljen", kao i da je policija intervenisala zbog Đoganijeve i Miljkovića nakon što su komšije prijavile galamu iz njenog stana. Zbog ovog snimka Marko je poludeo pa započeo svađu sa rijaliti cimerom, a zatim su Anabela i Luna, kao i sam Marko ispričali sve o spornoj noći.

"Napolju ne postoji nikakav zapisnik. Mi smo pričali, čak smo bili emotivni, nismo bili agresivni, nego smo pričai zašto smo se rastali. Da, oboje smo pili, plakao je, ja sam plakala, tako je i bilo", rekla je tada Luna.

U drugom snimku koji je bio pušten vidi se i šaputanje Lune i Marka, te su oni morali da obelodane šta su zaista pričali.

"Ona mi je rekla nešto tada što je želela da znam, a desilo se pre nas. Imala je potrebu da kaže i ništa više. Ja neću reći šta je", iskren je bio Miljković.

"Rekla sam stvari koje nas ugrožavaju i ovo sam rekla jer ne želim da dođe do toga da se sazna, a da ja prećutim. Želela sam da zna i loše stvari. Ja smatram da Marko zna sve o meni. Svaki moj loš potez i pre njega. Želim da ima sliku. Smatram da treba to da zna", dodala je tada ona.

Međutim, par se i te kako iznervirao zbog klipova koje su to veče gledali, pa su se zato tokom reklama sklanjali u dvorište i umirivali jedno drugo.

Sa druge strane, zadrugari su imali priliku da vide i razgovor Mensura Ajdarpašića i Stefana Karića o Marku Miljkoviću - Mensur je rekao da je šokiran što je Marko "prebacio Anabeli Atijas jer je dao dve hiljade dinara njenoj ćerki Nini." Međutim, Miljković je ovde brzo "prebacio loptu" i počeo da osuđuje Mirka Gavrića što je pred Lunom pričao kako je Anabela bila izubijana od Gagijevih batina.

"Ja sam rekao što se tiče te situacije da ne želim da se ponavljam, ali okej... Imaju pravo da ovako pričaju: 'Spustio ga Mirko', ali je Mirko izneo za 24 sata kako je izgledala njihova majka, izubijana od glave do pete i u modricama. Šta je veća sramota? Ko je osudio što je Mirko to pričao na metar od Lune? Više Mirka ne poštujem, boli me k*rac za vreću g*vana od 130 kilograma... Nije mi dužna 2.000 dinara, nego 50.000 evra! To će mi vratiti kada bude mogla", konstatovao je on.

"Ja se toliko trudim da se izdignem, ali se uvek desi nešto. Kad spavam, bežim od stvarnosti. Ja nemam problem da kažem, jesam razmažena, tražim mnogo pažnje. Posebno kad je u pitanju neki zdravstveni problem. To jutro sam bila 36 puta u toaletu. Ermina mi je prišla i pitala me da mi skuva čaj, a ja sam to očekivala od njega, prebacila sam mu to. Generalno mislim da je glupost u pitanju. Mama mi je rekla da bi da me vidi srećnu, ja sam joj rekla da mi se ne da da budem srećna. Nemam želju, muka mi je od svega, spavala bih, ne bih se budila. Prvu sezonu sam prespavala. Došlo je do toga da imam potrebu da udarim u nekoga, baš sam se umorila. Marko daje sve od sebe, problem je u meni. Ustanem, svi su mi grozni, svi su mi krivi, to je moj problem. Žao mi je zbog toga, ja se Marku stalno izvinjavam što mora da me trpi tako negativnu. Ali, u ljubavi treba da budemo tu i kad smo loši i kad smo dobri", rekla je Luna nakon što su odlgedali snimak u kom ona prebacuje Marku da treba više da vodi računa o njoj.

"Ja ti se s*rem u vezu! Tvoja devojka jedinu istinu što je rekla jeste da ju je j*bao Gastoz! Ovaj gospodin je slina! Ima vozilo, a nema fasadu! On je zaradio novac kad je vodio devojke da piju alkohol što više, da bi imao procenat! Gospodine, da, da... U mrak si ih vodio! To je radio Marko Miljković! Bolje p*šiš k*rac od Brendona, zato se i družiš s njim! J*bem ti mater u pi*ku! Mrš!" opleo je bio Lepi Mića za crnim stolom.

Nakon burne večeri, Luna i Marko su i ove noći morali da spavaju odvojeno - Miljković je, ipak, sa Jelenom Pešić potrčko Maje Marinković. S obzirom na to da zna koliko Đoganijevoj Jelena bode oči, Marko je bio pažljiv prilikom odlaska u krevet.

