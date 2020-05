KAO DA MI JE NEKO ZABO NOŽ U SRCE! Gagija muče košmari zbog burne PROŠLOSTI! (VIDEO)

Gagi Đogani i Bane Čolak osamili su se u dvorištu Bele kuće "Zadruge", pa se denser požalio cimeru kako zbog burne prošlosti koju skoro sve vreme noživljava u rijalitiju ima košmare.

"Nedostaje mi moja porodica. Ninu sam video za Novu godinu... Teško mi je palo ovo, pričao sam ti juče. Ali to je sve iza mene, to je život koji je bio. Ali opet, kao da me je vratilo u to i kao da mi je neko ponovo zaboo nož u srce. To su bolne rane, znaš", pričao je Gagi.

foto: Printscreen

"Šta je tu je, Gagi..." tešio ga je Bane.

"Imao sam košmare jutros i u jednom momentu prilazi mi žena neka plava skroz, plave kose, plava joj odeća. Mislim da je ličila na jednu zadrugarku, da ne kažem koja i približava mi se, ja u ležećem položaju. Ona mi prilazi i u tom momentu sam se probudio. Ali je izgledala stravično", dodao je on.

Kurir.rs, M.G/Foto: Nemanja Nikolić

Kurir