GAGI PROGOVORIO O RAZVODU ĐOLETA ĐOGANIJA: Teško mu je bilo! A onda je ŠOKIRAO sve OVOM izjavom! (VIDEO)

Gagi Đogani je progovorio o razvodu brata Đoleta Đoganija, pa šokirao izjavom.

foto: Printscreen/Youtube

"Ja sam čuo da ljudi u biznisu, direktori i to, koji imaju puno posla, da oni uzimaju" rekao je Orozović.

"To uzimaju svi. I Doktori, hirurzi, svi" rekao je Gagi.

"Šta, bre, doktori" začuđeno je pitao Filip.

foto: Sonja Spasić

"Da, da, kokišku (kokain). Mislim, ne znam da li baš doktori" ogradio se Gagi.

"Jeste, jeste. To uzimaju ljudi koji imaju dosta posla" rekao je Orozović

"Retko ko može, ali recimo moj brat Đole kad se razveo od Slađe, on je to muški podneo. Izborio se, teško mu je bilo. Ali izborio se, našao je način, trenirao je. A ja nisam mogao da podnesem to. Mene je zabolelo mnogo", rekao Gagi.

Kurir.rs / M.M.

Kurir