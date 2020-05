DRAGANA MOLILA EDA DA JE POLJUBI! Ljubavnik joj u suzama poručio: Kajem se što sam te UPOZNAO, dve godine PLAČEM!

Dragana Mitar je molila Edisa Fetića da je poljubi, ali joj to nije pošlo za rukom. Edo je tada bio u suzama i rekao da se kaje od prvog dana kada ju je upoznao.

"A, plače! Da li to palčeš? Da li ti trebaju vlažne maramice da ti ponesem? Šta radiš tu Edo?" rekla je Dragana kad je videla Edisa.

"Pa da se sklonim malo" rekao je Edo.

"Kulijana ti je tu, drk*š, j*beš, godišnji odmor! Boli te k*rac brate! Sve sam ti sredila. Ne može da ti bude bolje. Top! Šta je s Brendonom? Pukla ljubav? I to sam ti rasturila. Kaže da je shvatio da si ispao loš. Poljubi me! Zašto ne želiš da me poljubiš? Poljubi me! Ti si rekao da svaka veza može ispočetka. Da nećeš da se ženiš? Poljubi me, molim te" rekla je Dragana.

"Ma neću da vidim žensko u životu. Dovoljno mi je bilo ljubavi u životu. Previše! Ne treba mi više. Neću da te poljubim! Ne! Molim te, ne! Ti si mi problem" rekao je Edo.

"Zašto sam ti ja problem? Zar ti nije lepo kada si sa mnom u društvu? Kada se zagrliš, poljubiš, da li te ja činim srećnim? Da li se smeješ sa mnom? Da li uživaš?" rekla je Dragana.

"Sve je to tako, ali ne mogu da ti verujem. Ti idi svojim putem, ja svojim. Ja ću sam da idem, ti idi sa svojim ljudima i to je to. To je tako, tu uspeha nema! Ja hoću normalno da razgovaramo. Ne želim više da se kanališ. Za mene možeš a pričaš šta god hoćeš, ja znam kao sam! Nemaš potrebe da moliš nekoga da bi s njim bila. I ovo je ružno što radiš. Umi se, sredi se... Nikad bolje nisi izgledala. Sredi se, doteraj se, pusti se mene. Ja sam se sebi usr*o. Da, kajem se za sve! Od prvog dana kada sam te upoznao se kajem! Milion puta sam zaplakao! 30 godina nisam zaplakao, poslednje 2 godine konstantno plačem. Ne zbog tebe, nego zbog svojih odluka. Ogromno iskušenje" rekao je Edo.

