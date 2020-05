ANABELA I GAGI O ALIMENTACIJI I TUŽBI! Rugao si mi se, a mogao si bez stana da ostaneš! 3 godine kasnije I DALJE DRAMA!

Ivana Krunić postavila je Gagiju Đoganiju pitanje koje je on svakako očekivao - nju je, naime, zanimalo da li se kaje zbog nasilja nad bivšom ženom Anabelom Atijas, o kom se već danima priča u Beloj kući "Zadruge".

"Mene zanima da li si ovih dana dok smo saznavali sve, dok ležiš uveče, da li si razmišljao i na koji način da pokažeš prema Anabeli neko pokajanje? I da tražiš oproštaj? Da prestaneš da tražiš opravdanje?" pitala je Ivana.

"Očekivao sam ovakvo pitanje, ovaj, pa ja ovih dana se i loše osećam, totalno sam utučen i totalno sam van sebe, haos mi je u glavi. Teško mi je palo, to što se izdešavalo pre 11 godina sa Anabelom, dirnulo me je, ovaj, na neki način ne mogu da joj priđem. Naravno da se osećam tako, ja sam se pokajao iste sekunde kada se to desilo, to je trajalo mnogo. Ovaj, ne znam, osećam se grozno i ne zna šta drugo da uradim, žao mi je, naravno da mi je žao, to je majka naše dece ili moje, kako da kažem, ali ovaj, ne znam, sve vreme su mi misli kod kuće zbog Nine, zbog porodice, zbog javnosti, osećam se grozno. Imam utisak da me svi mrze, grozno se osećam. Mislim da je nju to tištilo i da je htela to da podeli sa javnošću, to što sam ja uradio njoj. Mi nikada nismo o tome pričali. Ja sam uvek gledao da budem u dobrim odnosima zbog dece", pričao je Đogani.

"Poenta priče je da meni ne znači ništa, ako ti svoje ponašanje prema meni ne promeniš. Ne možeš da mi govoriš da sam zlo, da sam loša majka, da sam se smucala i mucala. Ja sam ta koja je trpela nasilje, kada sam ja dobra prema tebi, ti se na to okreneš leđa i udariš na mene", dodala je Anabela, koja je sa suprugom nakon izlaganja svojih cimera potegla i priču o alimentaciji i tužbi od pre tri godine.

"Zašto sam te tužila za alimentaciju pre tri godine? Rekao si da smo Andrej i ja bankrotirali, dozvoli mi da ti dam odogovore. Gagi, dozvoli mi da ti pokažem šta me je bolelo. Zašto sam povukla tužbu? Ti si se meni rugao što mi nisi davao alimentaciju. Da nisam povukla tužbu, morao bi da prodaš stan, da bi me isplatio. Ja sam ti rekla da se ne igraš sa zakonom, hiljadu dinara ti je jedan dan u zatvoru!" žestoka je bila ona.

