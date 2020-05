MAJA MARINKOVIĆ SE GUŠILA U SUZAMA! Janjuš je zvao da pričaju o POLIGRAFU, ona mu zamerila OVO: Ja to ne mogu da GLEDAM

Maja Marinković je završila u suzama i rekla Marku Janjuševiću Janjušu da joj smeta što je dozvolio drugim ukućankama da mu se približe.

"Majo, ja sam te branio i svađao se sa svima kada su ti svi govorili da si najgora na svetu! Ja! Ja sam bio tu! Kad su ti svi okrneuli leđa i kada te niko nije mogao, ja sam bio uz tebe! Ja sam te branio, ja sam se svađao sa drugima. Živa istina! Niko više! Niko nije mogao očima da te gleda, ja sam bio tu, izgubio honorare i sve... Samo mi reci, da li je tako ili nije tako?" rekao je Janjuš.

"Dobro, jeste... To niko ne osporava. Da, sve mi smeta. Te ženske osobe mi smetaju! Te ženske osobe!" rekla je Maja u suzama.

"Ja tebi ništa loše nisam uradio. Majo, ovi ljudi me ne zanimaju. Kapiraš li ti to? Što plačeš? Šta ti je? Ne kapiram? Šta?" pitao je Janjuš.

"Zato što me ne voliš! Ti si svaku moju reč demantovao, zato sam ja poludela i tražila sam to (poligraf), ti misliš da je meni drago što idem?" rekla je Maja.

"Stani! Ne zanima me poligraf. Objasni mi, šta sam loše uradio?" pitao je Janjuš.

"Iskreno, dozvolio si drugim devojkam da ti se približe, meni to smeta. Jelena, Tara... Takva sam, to je sa mnom, šta da radim? Kažeš: "Pomeri se od mene". Ljubi te, videla sam malopre. Nazvao si me tu svim mogućim imenima. Ja to ne mogu da gledam. Ti si mene zvao sada da pričamo. Meni to smeta" rekla je Maja.

"U svađi da! Ko su tebi ovi ljudi?" rekao je Janjuš.

"Ti nemaš lepo mišljenje o Tari, a malopre se grliš s njom. Ja dobro znam šta misliš ti o svima. Ja ću sve da kažem. Ja se ne grlim s drugim muškarcima, a ti se grliš s drugim ženama. Meni to smeta. Što si se malopre grlio sa Tarom i sa Jelenom sve vreme?" rekla je Maja, ali nije dobila odgovor.

