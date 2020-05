ANDREJ PROGOVORIO O PARAMA I KAMATI! Prelomio i ispričao sve: Dao sam Luni 30.000 €! Ona je htela da mu pokloni OVO

Andrej Atijas je stavio tačku na brojna govorkanja, uz napomenu da jako retko prati sve ono što se dešava budući da se trudi da sačuva Ninu Đogani i ćerku Blankicu od konstantnih svađa njihovih članova porodice.

Pre svega, Andrej je istakao da se ne kaje što je pomogao Luni Đogani dajući joj deo novca za kupovinu stana.

"Ne kajem se. Dao sam joj 30.000 evra jer su joj zafalile pare za stan. Čak je razmišljala da pozajmi novac na kamatu, nudili su joj neki novac na kamatu, ali ja sam joj rekao da to ne dolazi u obzir. Dao sam joj novac, tačnije pozajmio, bez kamate, naravno - ispričao je Atijas, da bi zatim stavio tačku i na spekulacije o tome da li mu je Đoganijeva prodala ili poklonila automobil."

"Auto sam kupio za 15.000 evra. To nema veze sa stanom, odmah da se razumemo. Ona je meni htela da pokloni automobil koji je osvojila u "Zadruzi", ali sam ja rekao da to ne želim nego da hoću da kupim, jer je ona ta kola krvavo zaradila. Konsultovali smo se sa servisom i oni su nam rekli da auto vredi 15.000 evra, ja sam ga kupio i to je cela istina. Ne znam odakle Gagiju da mi je poklonila kad nije. Da je htela" jeste, ali ja to nikad ne bih prihvatio.

