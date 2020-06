ZAŠTO BISMO GAGI I JA PRIČALI O NJENOM ŽIVOTU?! Anabela Atijas više ništa ne zamera Luni, a evo šta kaže o BIVŠEM! VIDEO

Anabela Atijas progovorila je o ćerki Luni Đogani i bivšem mužu Gagiju, pa je istakla da joj je drago što joj je Luna prišla tokom proslave rođendana.

Anabela je dodala da ćerki Luni ništa više ne može da zameri.

"Luna mi je prišla, bile smo se ponovo udaljile, Mirko je uneo neke informacije koje ona nije znala. Ona stalno brani tatu, meni bude žao što nikada ne brani mene, udalji nas neka njena nepažnja. Ipak, ja nju razumem, ne mogu više ništa da joj zamerim. Prišla mi je, ja sam posebno emotivna kada su neke pesme u pitanju, bude mi lepo, a onda me spucaju emocije", rekla je Anabela i dodala:

"Otišla sam da se sklonim, da budem sama, prišla mi je, zamolila sam je da ne povređuje moja osećanja, da imam pravo da se osećam loše, jer stalno brani tatu prilikom iznošenja naše prošlosti, kao da ga brani od mene. Volela bih da nas dvoje više jedno drugom ne prebacujemo i kopamo stare rane. Eto, jako mi je drago što mi je prišla, ja nju volim, ona je moje dete, uvek ću imati razumevanje za nju. Postoje stvari koje mi moramo da prođemo, želim da mi neke stvari objasni. Volela bih da ponovo pređemo preko tih snimaka."

"Mrzela sam sebe što nikada ništa nisam učinila za sebe, uvek kada sam imala šansu, uvek sam ćutala,a ti ljudi koji su me povređivali su bivali sve gori. Počela sam da mrzim sebe, a tu mržnju sam ispoljavala na pogrešan način. Dolaskom Mirka, te stvari su se promenile. On (Gagi) se naravno kaje, ali nešto u karakteru mu ne dozvoljava da to pokajanje koje oseća pronađe kod mene i da to pokajanje pretvori u dela. Nadam se zbog sebe, zbog onog deteta napolju, bilo bi mu pametno, jer ja stavljam tačku na tu priču kada izađemo. Ne mrzim ja njega, samo osećam odbojnost prema njemu. Neću mu više dati da mi se približi ni po kom osnovu, deca su više velika. Lunu ću pustiti da sama radi kako želi, ja ću uvek biti njeno rame za plakanje, "sama pala, sama se ubila". I Nina je velika, odabrali smo školu, ne znam zašto bi Gagi i ja sedeli i pričali o njenom životu. Neću dozvoliti više da me poremeti", završila je razgovor Atijasova.

