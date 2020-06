MAJA MARINKOVIĆ NA POLIGRAFU: Janjuš joj obećavao RAZVOD, bili su u tajnoj VEZI, a evo kako je on reagovao! ŠOK!

Maja Marinković bila je na poligrafu, a odgovarala je na pitanja vezana za Marka Janjuševića Janjuša.

Prvo pitanje na koje je Maja odgovorila bilo je "Da li ti je Janjuš rekao da će se razvesti?"

foto: Printscreen

"Da", kazala je Maja na poligrafu. Majin odgovor pokazao se kao istina, a ona je objasnila:

"To je bilo kada smo sedeli i bili potrčci. Pitala sam ga kako njegova žena gleda na naš odnos. On je rekao da je "katastrofa" i da će se razvesti 100 posto i da ga zanima dete, a ne žena. Rekao mi je da ću se ja vratiti bivšem, a da će on biti ispaljen."

"Rekao sam to u nekoj šali, nisam to mislio baš tako", dodao je Janjuš, koji je prethodno pričao sa Lepim Mićom o svom detetu.

foto: Printscreen

"Sramota me je od mog deteta, ispao sam i loš otac i muž. Ja ne znam šta se sa mnom dešava, majke mi. Zaslužio sam da mi svi kažu svašta", tvrdio je Janjuš neposredno pred poligraf.

"Da li si bila u emotivnoj vezi sa Janjušem?", bilo je drugo pitanje, na koje je Maja odgovorila da je istina, što je potvrdio i poligraf.

"Ja sam to tako shvatila. Veza kao veza je bitna. Ako sa nekim imaš poljupce, dodire, to je odnos između dvoje ljudi. Ne hvatajte se za reč. On je to negirao.

foto: Printscreen

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Printscreen

Kurir