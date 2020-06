DOBILA BATINE ČIM JE IZAŠLA IZ RIJALITIJA: Ivana Mitrović sva u modricama!

Ivana Mitrović je u nedelju napustila zabavno-humoristički program "Parovi", te je otvorila dušu i otkrila sve kontroverze iz njenog života pre ulaska u luksuzni kompleks.

foto: Printscreen/Happy

Ona je naime, ispričala da je pokušala da ubije baku i deku koji su je odgajili tako što je probala da ih otruje, a ideju je dobila od gatare koja joj je pre toga predložila da ubije kokoške iz komšiluka.

Nakon posete jednoj vračari karatistkinja je pokušala da se reši svojih najmilijih koji su je kako ona sama kaže držali u kavezu.

"Istina je da se to desilo. Prekipelo mi je pa sam pokušala nešto da preduzmem, ali brzo odustala od te ideje" rekla je Ivana.

foto: Happy screenshot

S obzirom na to da smo primetili Ivanine modrice na ruci ona je rekla da joj ih je nanela baba koja ju je agresivno protresla odmah na vratima kuće.

"Baba me je jako stegla za ruku, a pošto sam mršava odmah dobijem modrice. Agresivno me je protresla. Smetalo joj je to što sam iznela detalje iz svog života koje niko nije znao. Ali ja sam takva, iskrena i pravična" završava Ivana.

Kurir.rs / Happy / M.M.

Kurir