VIDIM SVE POUČENA LUNINIM ISKUSTVOM, NIKO NIJE LUD: Anabela podržala aferu Maje i Janjuša, a ovo ju je on ZAMOLIO! VIDEO

Marko Janjušević Janjuš zamolio je svojevremeno Anabelu Atijas da ne pošalje Maju Marinković u izolaciju, kada je bila u nedelji sa njim potrčko.

Anabela je o tome progovorila kada je bio poligraf Maje Marinković.

foto: Printscreen

"Nije da lažem, nego da, meni je bio smešan onaj klip Maša i Meda, on me je zamolio da učinim, da ne pošaljem Maju u izolaciji i onda sam smišljala kako da obrazložim i to mi je prvo palo na pamet i onda su mi zadrugari zamerili, da se kosi moj stav sada, nego kao kada sam iznela. Ja nisam htela da drugačije napravim, jer me je on zamolio", rekla je Anabela.

"Ona je davala signale, kada je napravio haos, ali ja to nikada ne bih iznela! Ali sve što bude uradila, biće ona kriva, ali ne može samo ona da bude kriva, ako dobije povratnu! Poučena Luninim iskustvom, vidi se, niko nije lud, ona me je pitala da li je napravila problem zbog toga što je izljubomorisala, ja sam rekla da radi šta oseća, jer se svakako sve vidi", dodala je Atijasova.

foto: Printscreen

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Printscreen

