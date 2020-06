ŽELI DA BUDE SA OŽENJENIM I TAČKA! Tigar neće da se RAZVEDE, ali Jakšićeva je smislila šta će uraditi!

Izjava Darka Radovanovića Tigra šokira da bez obzira na očiglednu bliskost sa Aleksandrom Jakšić ne bi je nikad oženio šokirala je sve.

"Kada ženi kažete da želite da budete sa njom, ali u takvom odnosu gde brak nikako nije opcija, onda vam je sve jasno. Naravno da će ona biti poljuljana", objašnjavala je Jelena Ilić.

Aleksandra se takođe oglasila i objasnila da se ona slaže sa Tigrovim stavom po pitanju braka, s obzirom na to da i ona ima decu i da ne želi da tek tako srlja u odnose koji mogu nateti štetu njenom detetu.

Iako mnogi smatraju da je ona ovakav stav zauzela iz razloga što je povređena i jer Darko nju ne smatra ozbiljno, ona ne odustaje od emocija koje gaji prema Radovanoviću smatrajući da je on čovek koji je rođen za nju.

"Meni je lepo sa njim i želim da budemo zajedno. Koliko će to trajati ne znam i ne zanima me. Želim da se on potrudi bar malo kako bi me imao, a meni je taj znak pažnje i više nego dovoljan", objasnila je Jakšićeva.

