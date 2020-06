KRUNA IMA NAJGOREG TATU! MAJO, ZAVOLELI SMO SE: Janjuš se setio žene i deteta, pa se jada LJUBAVNICI! OČAJAN! (VIDEO)

Maja Marinković i Marko Jnjušević Jajuš razgovarali su o preljubi koju su napravili u rijalitiju.

Janjuš je Maji pričao o svojoj ženi Eni i ćerki Kruni, koju želi da vidi kada izađe napolje.

"Izvlačio sam se, izvlačio... Neverovatno koliko smo se ovde vezali, neverovatno", naveo je Janjuš, pa nastavio dok ga je Maja pomno slušala:

foto: Printscreen

"Meni nikad u životu nije palo na pamet da ostavim ženu, i vidi šta se desilo. Nikad ništa loše nisam pomislio, nikad joj ništa loše uradio nisam. Ona je uvek bila tu za mene, za sve što sam uradio u životu, nikad mi ništa loše uradila nije. Nisam imao nijedan razlog da uradim ovo. Vidiš da se desilo, ne znam Majo, što, desilo se, zavoleli smo se."

"Kad smo se udaljili onda, kao da to ništa nije pomoglo, kao da je izazvalo još više, kontraefekat", rekla je Maja.

"Ništa, da, katastrofa. Znam da ti nije dobro, ali mi naše probleme moramo sami da rešavamo, ne može nam niko rešiti. Mogu da nas osuđuju, da nas pljuju... Kako dozvolismo to, Majo? Ne mogu nikoga pogledati u oči napolju. Ni Enu, ni moju majku, ni njenu majku, ni braću, ni prijatelje zajedničke, ni Krunu... Mene sramota ovih ljudi ovde, da ih pogledam u oči, a zamisli njih. Moramo se kontrolisati da se ne nastavlja dalje i to je... Šta god da drugi rade, mi se ne možemo opravdati. Nadao sam se da će Kruna da me sačeka, ali neće, neće je mama pustiti da me sačeka. Ima najgoreg tatu na svetu. Ja je volim najviše na svetu, ali sam je ponizio, ponizio sam njenu mamu. Tek nas čeka pakao, veruj mi", naveo je Marko.

foto: Printscreen

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Printscreen

Kurir