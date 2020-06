ŽENA KOJA JE RASTURILA BRAK NE MOŽE DA SE OPERE! Marko raskinuo sa Lunom zbog Slobe Radanovića, ali je i ONA kriva

Luna Đogani otišla je kod dečka Marka Miljkovića u izolaciju kako bi raspravili sukob koji su imali zbog Slobe Radanovića.

Luna je takođe prebacivala Miljkoviću što gleda u njenu ljutu rivalku Jelenu Pešić, na šta je on još burnije odreagovao.

- Ostavi me Luna! Ostavi me! Ja više ne znam šta sa tobom da pričam, kao da pričam bukvi! Kao drvetu da pričam. Dosta bre više! Hiljadu puta sam ti rekao neke stvari i ti opet isto! O čemu da razgovaramo, hiljadu puta se svađamo oko jedne te iste stvari! Ima da se derem na tebe, jer si nedokazana, dosta mi je više bre! Ne puni mi glavu dodatno Luna, ostavi me na miru! Ja sam tebe ispoštovao onog dana kada sam to uradio! Idi komentariši za stolom, Zadruga 4 te čeka i sve manji honorar, kao najveći dronjak, ima da pričam kako hoću! - odbrusio je povišen tonom Marko.

- Ja želim da rešimo problem, jer te volim! Ti si okrenuo moju ljutnju na tebe! Šta je rešenje za tebe? Ni ti mene nisi ispoštovala za neke stvari! Nije lepo da tako pričaš pred mojim tatom! Kaži mi da ti smeta i prestaću! Je l' ti ovo namerno radiš zbog klipova? - povinula se Đoganijeva.

- Bravo žrtvice! Evo, aplauz! Što šta nije lepo što ti radiš, pa radiš! Pored toliko tvojih problema, ti dodatno se uvaljuješ u tuđe! Koga ti pravdaš sada? Ko je ponižen? Pereš sebe Luna! Maja je ponižena, Maja je ovo, ono, pogrešila si i stavi tačku na to! Za**bi te priče! Moram da se derem, jer si katastrofa! Rekao sam ti da me ne zanimaju priče tvojih bivših momaka, bio je ovakav, onakav, daj bre Luna, ostavi me na miru! Luna, smeta mi tvoje prisustvo u izolaciji! - nastavio je da urla Miljković.

- Ne mogu da verujem da stalno to radiš, stalno me teraš od sebe! Ja sam devojka sa kojom možeš normalno da razgovaraš. Danas mi Mima govori da treba da ti pušim k**ac, jer nemamo s**s! Boli me! Shvati da me boli! - kukala je Luna.

- Zaj*bi me više tih klinčakih fora, ima da gledam gde mi se gleda! Prvo, utripovala si da sam nekog gledao! Ja ti kažem da sam se zamislio, a posle povežem kockice da si pomislila da sam gledao u nju! Daj mi jedan razlog zašto ne bih verovala u mene? Žena koja je rasturila brak ne može da se opere, ti treba da izađeš iz Zadruge jedan! - urlao je Miljković iz petnih žila.

