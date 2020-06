RIJALITI DEVICA SE VRATILA, A UĆI ĆE I NJENA BAKA?! Ona će me naučiti pameti, obrisaće pod mnome!

Ivana Mitrović se nedavno po drugi put vratila u vilu "Parova" pa je kazala da ju je baka Veselka par puta jače prodrmala zbog svega što je iznela u rijalitiju.

Ivana kaže da je njeni mili još uvek podržavaju ali i da je ne bi čudilo da njena baba uđe u rijaliti i pokaže joj zube. Neki je čak zovu i baka nindža.

"Baka bi sa mnom obrisala pod ovde, samo da me nauči pameti. Ona sve to radi jer me voli i to razumem. Brat i ja smo njen svet, kao ona i deka naš. Ta ljubav je jaka i nema cenu. Ali, ona je prosto morala da shvati da sam izabrala drugi novi put", kazala je rijaliti "devica".

foto: Printscreen/Happy

