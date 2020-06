JANJUŠ SE PLAŠI DA ĆE GA SE ĆERKA ODREĆI, A JAVIO SE NJEGOV KUM: Evo šta čeka Majinog ljubavnika kad izađe iz rijalitija

Veza Marka Janjuševića Janjuša i Maje Marinković koja je otpočeta u rijalitiju uprkos činjenici da je on oženjen i da ima ćerku, tema je broj jedan već nedeljama.

Janjuš je već nekoliko puta u "Zadruzi" istakao da neće smeti da pogleda svoje prijatelje u oči kada napusti rijaliti, a njegov kum Marko koji je ujedno i njegov najbolji prijatelj otvorio je dušu.

"Ne bih se ja previše mešao, niti previše komentarisao takve stvari. Po tome što je rekao vidite i njegova očekivanja povodom reakcija ljudi na tu vezu. Ne bih ja previše brinuo o tome šta će reći njegova supruga na to. On to bolje zna nego vi i ja i odlično zna da li je njegov potez za podršku ili osudu", rekao je on.

Janjušev kum se osvrnuo i na to da će u celoj situaciji najviše propatiti njegova ćerka Kruna, koju neće zaobići surova reakcija vršnjaka.

"On bi morao da se zapita kako će njegova ćerkica da reaguje kada je druga deca u vrtiću ili komšiluku budu zadirkivala za tatinu vezu u "Zadruzi". Pošto to ipak nije slučaj, ja ne bih da mislim njegovom glavom. Ja znam kako bih ja, ali ovde se ne radi o meni, pa neka na tome i ostane", zaključio je njegov kum.

