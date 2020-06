MARKO RASKIDA SA LUNOM AKO POMENE BILO KOG BIVŠEG! Luna na ivici SLOMA, opet KLEČI ispred dečka i izvinjava se! (VIDEO)

Marko Miljković i Luna Đogani ušli su u novu svađu zbog bivših ljubavi.

Luna je klečala ispred Marka u suzama koji joj je govorio da ukoliko spomene bivšeg momka bilo kog, više neće želeti da čuje za nju.

foto: Printscreen

"Ako pomeneš bila koga od tvojih bivših momaka, neću da čujem za tebe! Meni smeta slika kako si ti s nekim drugim muškarcem u nekoj situaciji. Mene to ne zanima. Nemoj tako da vrištiš. Rekao sam ti da imaš tri opcije", rekao je Marko.

foto: Printscreen

"Ja sam tebe isto gledala kako se maziš s drugom devojkom! Gledala sam te! I boli me ta priča! Mogu da prevaziđem to, ali mi pomozi mi! U sve tri opcije nemam tebe. Ja sam se istirpovala da si gledao u nju, izvini. Sve gore i gore je. Uvek je pred kraj tako. Imamo sve da budemo srećni i normalni, samo ne razumem šta je više problem? Ne razumem to tvoje da te ne poštujem, pranje... Ti mene vređaš konstantno. Kako možeš da voliš osobu koju vređaš?", izjavila je Luna.

"Rekla si da sam napolju bio s nekom devojkom na Kopaoniku. Ti uvek nađeš neki način da napraviš ljubomornu scenu. Luna, pobedi taj pritisak. Kako naša ljubav nije jača od tog pritiska? Ako ti pet puta kažem da sam se zamislio, onda sam se zamislio, a ne da mi odgovaraš bezobrazlukom i inatom", rekao je Marko.

"Tada nismo bili zajedno. Ja ti nikada nisam pravila scene kad smo zajedno. Da, čula sam da imaš novu devojku", izjavila je Luna.

foto: Printscreen

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Printscreen

Kurir