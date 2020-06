DRIBLA ME 3 SATA, A HOĆE DA ME OSTAVI! GAGI, IZAĐI NAPOLJE: Luna Đogani histeriše, napravila ocu i dečku HAOS! (VIDEO)

Rasprava Lune Đogani i Marka Miljkovića se nastavila u sobi za izolaciju, Đoganijeva je optuživala svog dečka da joj ništa ne veruje, jer joj i dalje prebacuje iste stvari.

Marko je izašao iz sobe da se smiri, a Luna ga je pratila.

"Gde je ljubav o kojoj pričaš? Ja sam tebi 100 puta prešla preko nečega, hoćeš da merimo? Samo tražiš razlog zašto! Gde je ta ljubav o kojoj pričaš?", nastavila je Luna.

foto: Printscreen

"U "Zadruzi 1", prosto kao pasulj. Živiš u prošlosti, nažalost. Kad se moja ljubav vrati u "Zadrugu 3", možemo da pričamo. Ti si u "Zadruzi 1", poručio je Marko.

Luna i Marko su se vratili u sobu, a Đoganijeva je nastavila da histeriše. Gagi Đogani je bio šokiran prizorom, a Luna je počela da urla i na njega.

foto: Printscreen

"Smiri se, šta se sa tobom dešava?", čudio se Gagi.

"Tri sata me dribla, hoće da me ostavi unapred, nema pojma ni on zašto. Ubija me, to se dešava. Treba da me voliš i da budeš sa mnom. Ti (Gagi) izađi, hoću da pričam sa njim da završimo ovo. Izađi", nastavila je Đoganijeva i isterala svog oca iz sobe.

foto: Printscreen

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Printscreen

Kurir