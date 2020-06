NEMOJ DA PLAČEŠ ŠTO NEĆEŠ DA VIDIŠ SESTRU! Anabela i Luna zaratile, Atijasova joj poručila: Blankica ti neće OPROSTITI

Anabela Atijas i Luna Đogani posvađale su se. Anabela je poručila Luni da više nikada neće videti sestru Blankicu, jer joj ona (možda) neće oprostiti ovoga puta.

foto: Printscreen/Youtube

"Kad naučiš zeta da poštuje mene, tako će i moj prijatelj da poštuje njega. Nauči zeta kako da se ponaša" rekla je Anabela.

"Mama, ja ovog čoveka ne diram! Ovaj čovek mene urniše 24 sata i govori pred tobom kako mene neko ovo i kako ono... Tebi je to lepo? Ti si ovde ušla u sukob s njim (Markom), ja ovog čoveka (Đedovića) ne diram. Vi se družite iz interesa, jer ne volite iste ljude. Pljuješ ćerku koju si rodila, da sam najgora na svetu" rekla je Luna.

foto: Printscreen/Youtube

"Da li je tebi bilo lepo kada je on mene maltretirao? Ti nauči svog dečka da se ponaša prema tvojoj majci, pa ću ja da prestanem da se družim s Đedovićem. To tada, izdaja za izdaju! Oko za oko, uplakano! Činjenica je da si to radila! Jesi me bacila na kolena? Jesi rekla juče da si zadovoljila dečka? I to si priznala da si bila kod Gastoza. Ti si dozvolila svom dečku da ti uništi porodicu" rekla je Anabela.

"Da li je moguće da si potvrdila ono što on priča? Nemoj da budeš hejter, ti si moja majka! Budi divna majka, tako se i ponašaj! Ti me braniš od mog dečka, halo!" rekla je Luna.

foto: Printscreen/Youtube

"Sramota me je kako ti pričaš! Da li se ja foliram da sam ti bila divna majka? Nemoj da plačeš što više nećeš Blankicu da vidiš, jer ti možda više neće oprostiti. Ti mene komentarišeš tako što lažeš" rekla je Anabela.

Kurir.rs / M.M.

Kurir