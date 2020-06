SPUCAO BIH MARKA U GLAVU I TO BI BIO KRAJ! Andrej Atijas progovorio o ulasku u Zadrugu pa oštro ZAPRETIO Miljkoviću!

Andrej Atijas progovorio je o mogućnosti da se pridruži zadrugarima. Istakao je da kada bi ušao da bi spucao Marka Miljkoviča u glavu i da bi to bio kraj.

"Izdržao bih pola minuta tamo. Uleteo bih, spucao bih Marka (prim.aut. Miljkovića) u glavu i to bi bio kraj, ali svakako zbog dece ne mogu u rijaliti - istakao je bivši suprug Anabele Atijas, prenose mediji pisanje "Sveta".

"Ali, branio bih Anabelu i Lunu (prim.aut. Đogani), ma svaku ženu koja trpi psihičku i fizičku torturu. Kad nekad posle rijalitija vidim Gagija (prim.aut. Đoganija), to će biti manje-više, ali Marko... Biće valjda sa mnom neko da me drži."

"Možda će Marko dobiti ruku u facu, kao što je on Anabeli uradio. Ako smatra da to nije fizički kontakt, kao što je rekao, neće odreagovati. Od njegove reakcije će zavisiti. U Luninu vezu sa njim se neću mešati, ali da je ona moja ćerka, preskočio bih ogradu i, žargonski rečeno, zadavio bih ga" dodao je Andrej.

"Ne bi mogao niko da me zaustavi. Meni se ne dopada što Gagi ne brani svoju ćerku, ali ne zalazim u to kakav su odnos on i Anabela imali. Odvratno mi je sve to i mučno za slušanje" zaključio je Atijas.

