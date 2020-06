JANJUŠ NE MOŽE DA SE ODLUČI DA LI VOLI ENU ILI MAJU: Marinkovićka skočila na njega, pa mu žestoko ODBRUSILA! (VIDEO)

Marko Janjušević Janjuš očigledno da ne može da se odluči da li voli svoju suprugu ili Maju Marinković.

"Zašto si danas tako hladan prema Maji?" glasilo je prvo pitanje.

"Nisam hladan, u glavi mi je sto stvari, nisam hladan, u šoku sam. U pravu su svi da sam čudan, vagam, nisam kontradiktoran, samo kažem da nisam hladan. Ne mogu da se opustim, da je zagrlim i sve, znam kako sve šta drugo, zato i jesam tako malo hladan. Izgleda tako, ali nisam hladan prema njoj" odgovorio je Janjuš.

"Iskreno, ja bih pre rekla da je čudan dosta, ne oseća se dobro, danas smo pričali. Ja njega razumem, znam da je jedva uspeo da se izbori sam sa sobom i da prizna istinu. Ja sam sigurna da me voli, ali prava reč je da ne može da se opusti. Ima tu sliku da nas neko gleda. Moram da ga razumem, ima ženu i dete "istakla je Maja.

"Da li misliš da imaš pravo da kukaš preko celog dana da ti je žao žene, a onda imaš odnose sa Majom. Da li možeš da se odlučiš koju voliš?" glasilo je sledeće pitanje.

"Udari me neka slika loša, pa mi bude loše. Shvatim da smo ovde, da smo na javnoj sceni, kako je to sve, onda mi bude loše, a nemam pravo da kukam. Jače je od mene, udari me to. Ne mogu da se kontrolišem" odgovorio je košarkaš.

Janjuš je potom ponovo objasnio da ne veruje 100% Maji zbog priče o bivšem dečku, a ona je skočila.

"Ja ne mogu da slušam šta on priča, zna da sam iskrena u ovoj priči. Konstantno priča o tome. Nema potrebe da se te stvari porede, moja emocije su samo ka njemu upućene" skočila je Maja.

