IZDRŽAVALA SAM ANABELU 4 GODINE! PATI ZA PREZIMENOM ĐOGANI: Gagijeva sestra otkrila šta se dešava u kući Atijasove! ŠOK

Anabela Atijas ne prestaje da ističe da je izdržavala svog bivšeg muža Gagija Đoganija, čak i u trenutku kada mu je njegova porodica okrenula leđa.

Nađa Đogani, denserova sestra, ipak tvrdi da nije tako.

Nađa je istakla da je godinama finansijski pomagala Anabeli i da je čuvala njenu ćerku Lunu, ali i da se ne boji tužbi koje je u "Zadruzi" najavila njena bivša snaja.

"Izdržavala sam Anabelu četiri godine! U početku njenog i Gagijevog braka smo svi živeli zajedno, a malu Lunu su meni ostavljali na čuvanje. To što ona priča da je izdržavala nas je potpuna laž! Zašto sada pati za našim prezimenom, ako joj je bilo toliko loše kao što kaže? Imam pravo da iznesem istinu o Anabelinom majčinstvu. Luna mi je bratanica, čuvala sam je sedam godina, Anabela mi ni dinar nije dala za to. Sve sam ja finansirala. Ona nikada nije radila ni dala nešto za porodicu! I dan-danas je tako, to bilo ko može da vidi kod nje u kući", otkrila je Lunina tetka.

Kako ona tvrdi, u porodici Đogani se svi poštuju, pa zbog toga Gagi burno reaguje kada mu bivša supruga pomene braću i sestre.

"Anabela pati za našim prezimenom jer joj je donelo uspeh. Pravi sebe žrtvom da bi stigla do visokog plasmana, dok Gagi samo želi da zaštiti Đoleta i mene", kazala je Nađa i dodala:

"Ona je nasilnica i monstrum od majke i sve što vidite u "Zadruzi" događa se i napolju! Njen odnos sa Lunom u rijalitiju je prikaz onoga kako je napolju", otkriva na kraju Nađa.

