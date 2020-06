VIDEO SAM MRŽNJU U ZILHINIM OČIMA! Edo prvi put sa decom posle 6 meseci! Evo kako je pokušao da se dogovori sa ženom

Edis Edo Fetić svoje prve utiske posle susreta sa svoje troje dece i suprugom Zilhom Karišik, koja je pokrenula brakorazvodnu parnicu.

On je decu video danas u Centru za socijalni rad u Novom Pazaru, nakon čega se slomio i zaplakao pred našom kamerom.

foto: Pritnscreen/Pink.rs

"Osećanja se mešaju od suza do smeha... U socijalnoj službi sam video klince posle šest meseci i petnaestak dana, koliko je već prošlo. Bili su svo troje, nisu dugo bili, desetak minuta, i top mi je bilo, baš, super sam! Ovo je od sreće", rekao je Edo.

"Video sam ih, izgrlio i izljubio. Što se tiče socijalne službe, dobio sam predlog od suprotne strane, ja sam dao svoj predlog - moj predlog je da ih viđam ceo vikend, da budu kod mene i da se definitivno razvedemo i oko neke alimentacije, da to bude 100 evra po detetu mesečno. Naravno, to nije konačna cifra, to ćemo još dogovarati. Ja sam tu za sve što njima treba, sve što je moje to je i njihovo, ja drugom da dam nemam", rekao je Fetić.

"Ne znam, ništa specijalno... Drago mi je, normalno, što sam je video, to je osoba sa kojom sam proveo najlepši period života i koja je rodila moju decu, majka moje dece. Naravno da mi je drago što sam je video, video sam da je okej. Ona ih je samo ostavila, prošla, insistirala je da se što brže završi razgovor između mene i dece", priznaje Edo.

"Deca su bila srećna, radosna što me vide. Video sam mržnju u Zilhinim očima, to sam definitivno video - veliku mržnju... Ima pravo, ne mogu ništa ja to da sporim. Možda to nije to, ali ja sam to tako video", rekao je Edo.

foto: Pritnscreen/Pink.rs

Kurir.rs/pink

Kurir