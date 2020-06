DRAGANA MITAR SE NE SMIRUJE: Plaši se da će Edo da ostane kod Zilhe! A onda iz besa oplela po bivšem SUPRUGU Šiniši!

Edis Fetić danas je otišao za Novi Pazar kako bi se odazvao pozivu Centra za socijalni rad, a Dragana Mitar je bila utučena, a onda je oplela po Siniši Dragutinoviću.

"Ne znam šta se dešava, došli su i rekli da će usput da mu objasne, ide za Pazar sigurno. Ali do 7 bi trebalo da dođe, ali prošli put kad je bilo ročište, prošli put su ga samo sačekali tamo. Mina kaže da je smrtni slučaj, a ne lupetaj. Čudno mi je, i da je nešto, ja imam tih tužbi milion, ali čekam da se vrati, ne znam ni da li će da se vrati, ne znam, baš me to nervira" pričala je Dragana.

"On je 30 januara dobio tužbu za honorar, tražila je pola honorara, ne može ceo, stavila je tu zabranu da joj se isplati i on je svom advokatu rekao isto to, možda ni nema veze sa sudom" dodala je zadrugarka, a potom nastavila da priča o pravnim aktima u koje je tvrdila da se razume.

Dragana je pričala o svom ljubavniku Edisu Fetiću, a onda su se dotakli o alimentaciji, te je tvrdila da Siniša njihovom detetu Jovanu ništa ne daje kada je reč o novcu.

"Je l' Siniša plaća nešto?" upitala je Iva.

"Ništa, Jovanu ništa ne fali svakako. Kupi mi patike i to" rekla je Dragana.

Kurir.rs / M.M.

Kurir