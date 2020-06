MIRKO GAVRIĆ GA RASKRINKAO: Nikola imao akcije s poznatom javnom ličnosti! Dobio oštar odgovor!

Marko Janjušević Janjuš se iznervirao i lomio sve po Beloj kući. Potom je pokrenuta tema odnosa između Nikole Orozovića, Branislava Radonjića Brendona i Ivane Krunić. Nastao je haos za Crnim stolom kada je Mirko Gavrić ustao i otkrio da Orozović poseduje klipove sa kostimiranih svingerskih žurki.

- Situacija na trosedu bila je takva da je Ivana je došla da teši Orozovića, mislio sam da će ga ona utešiti, ona je imala neke drama scene, klekla je, tada mi je Matora rekla da se muvaju, tada sam ih prekrio ćebetom. Otišao sam u sobu i rekao da ne zezaju više Nikolu da je gej, da je našao devojku. Ivana je posle plakala i govorila da se oni ne muvaju. Lično smatram da moj produkt ima neku vrstu simpatije prema Ivani, jer, kako mi je objasnio, ona je njegov tip devojke. U Ivaninom očima se vidi da to nije to, ona to radi u inat Banetu koji je pao u krevet, on je danima u krevetu utučen. Kada je Bane Ivani zabranio da se druži sa Nikolom dva dana, Nikola je bio tužan - objašnjavao je Brendon, a onda je Mirko Gavrić želeo da dokaže da Oroz ima naklonost prema istom polu.

foto: Ana Paunković

"Napolju postoji klip u kojem je Nikola kostimiziran i ima s*ks. Nikada neću reći detalje, jer je učestvovala i jedna poznata ličnost. Kada bih rekao, usr*o bih se toj osobi u život. Nije mi jasno zašto sada laže, kada sam krenuo da pričam on je samo nastavio moju priču", tvrdio je Mirko.

"Prvo i osnovno, uvek se pravi problem oko toga zbog čega neko ko je obrazovan može da ima devojku. Napolju ne pijem alkohol, prvi razlog je što se bavi ozbiljnim sportom. Ovo što govori Mirko, on može da kaže bilo šta, ko kaže da je to istina. Honorar moj ću da dam ako postoji klip. Nemam nikakve bolesne fetiše, u životu nisam ništa ružno uradio, nisam gej, nisam peder, ja sam osoba koja nikada ne bi bila sa muškarcem. Ne znam zbog čega se vodi ta tema, ja sam kulturan i fine porodice, al ne znači da ja ne mogu da menjam devojke napolju. Ne znam šta je problem što sam u Americi imao javni s*ks, ali nikog nisam udarao u rebra. Sa bivšim devojkama sam snimao s*ks, to je bilo na obostranu inicijativu, ali nikada nisam bio Crvenkapica, niti sam se maskirao u neki crtani link. Što se tiče Brendona, on je mene shvatio kao neku rijaliti priču, jedinu osobu sa kojom može da se igra", tvrdio je Oroz.

